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Гигантский торт Lego, аниматоры и веселые игры: Собчак и ее экс-супруг отметили 8-летие сына

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее экс-супруг Максим Виторган вместе отметили 8-летие сына Платона. Счастливая мама посвятила пост маленькому имениннику в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Гигантский лего-торт, занимательные игры с аниматорами, шары и подарки - Ксения Собчак устроила веселый день рождения сыну Платону. Она также поделилась мыслями, что поняла за 8 лет материнства.

"Платону уже 8, а ведь только вчера я бережно несла домой маленький кулечек. Главное, что я поняла за 8 лет материнства:

1. Только самые хорошие отношения с папой. Всегда хвалить его и восхищаться им — папа важная часть жизни ребенка, даже если он не всегда рядом.

2. Давать свободу, но четко обозначать границы дозволенного. Ребенок, ограниченный во всем, вырастает рабом, а ребенок без границ — самодуром.

3. Учить иностранные языки — это самое прекрасное, что можно дать в детстве, и быстро их усвоить.

4. Каждый день говорить, как ты любишь и ценишь своего мальчика. И много обнимать. Пока дается и сам тянется", - заключила теледива.

На фото в карусели есть теплое фото Платона с родителями. Мальчик счастлив и нежно обнимает их обоих.

"Нормальный такой, счастливый пацан растет. У многих "звездных детей" этот отпечаток "тяжелого люкса" в глазах, а Платон выглядит, как обычный нормальный ребенок, которого очень любят", "По-моему, Платон похож на дедушку", "Приятно видеть нормальные человеческие отношения между разведенными родителями", "Короткий пост, но такой толковый, без лишних слов, и все-таки она очень умна", - гласят комментарии под постом.

Напомним, в начале ноября Собчак с размахом отметила 43-летие в кругу звездных друзей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2193290-gigantskiy-tort-lego-animatory-i-veselye-igry-sobchak-i-ee-eks-suprug-otmetili-8-letie-syna/

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