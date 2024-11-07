"Одетая" вечеринка": Собчак с размахом отметила 43-летие в кругу звездных друзей (фото)

Ксения Собчак с размахом отметила 43-летие в кругу звездных друзей. Журналистка и телеведущая разместила в Instagram-аккаунте кадры с вечеринки, передает NUR.KZ.

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 43 года. Теледива решила отметить этот день ярко и весело. В числе приглашенных на вечеринку были Дмитрий Маликов, Ида Галич, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Владимир Познер, Полина Гагарина и другие знаменитости.

"Это был незабываемый вечер с танцами, ослепительной явкой и любимой Жанной Агузаровой. Задаем новый стандарт вечеров — без журналистов и пиара, но с роскошью custom-made капустника! Спасибо всем, кто провел с нами этот вечер", - поблагодарила именинница гостей.

"Кажется, все в ту дверь вошли", "Один вопрос: Маликов стареть будет?", "Шикарно и изобретательно", "Очень крутые снимки и невероятно красивые и харизматичные все, кто на них", "Одетая" вечеринка", - написали под публикацией.