"Желаем вечной любви": родители Кайрата Нуртаса тронули Казнет личными кадрами
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Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители популярного певца Кайрата Нуртаса, записали новую песню. Гульзира решила обратиться к поклонникам в соцсети, передает NUR.KZ.
Под аккомпанемент новой песни поклонники звездного семейства смогли увидеть нарезку из личных видео Айдарбековых. Гульзира, мать и продюсер Кайрата Нуртаса, также оставила доброе послание для поклонников.
"Оцените нашу новую песню! Кроме нашего окружения, родственников и сватов, есть огромное количество людей, которым интересно, что мы делаем. Мы призываем вас создавать семьи, привносить в свои сердца любовь, как у нас в песне, быть примером для своих потомков, держаться за руки. Главное - желаем вам и вашим детям вечной любви", - написала Айдарбекова в соцсети.
Недавно Айдарбековы восхитили Казнет теплыми отношениями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192940-zhelaem-vechnoy-lyubvi-roditeli-kayrata-nurtasa-tronuli-kaznet-lichnymi-kadrami/