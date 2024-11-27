"Желаем вечной любви": родители Кайрата Нуртаса тронули Казнет личными кадрами

Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители популярного певца Кайрата Нуртаса, записали новую песню. Гульзира решила обратиться к поклонникам в соцсети, передает NUR.KZ.

Под аккомпанемент новой песни поклонники звездного семейства смогли увидеть нарезку из личных видео Айдарбековых. Гульзира, мать и продюсер Кайрата Нуртаса, также оставила доброе послание для поклонников.

"Оцените нашу новую песню! Кроме нашего окружения, родственников и сватов, есть огромное количество людей, которым интересно, что мы делаем. Мы призываем вас создавать семьи, привносить в свои сердца любовь, как у нас в песне, быть примером для своих потомков, держаться за руки. Главное - желаем вам и вашим детям вечной любви", - написала Айдарбекова в соцсети.

Недавно Айдарбековы восхитили Казнет теплыми отношениями.