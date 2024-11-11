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"Какая прекрасная пара": родители Кайрата Нуртаса восхитили теплыми отношениями

Опубликовано:

Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Фото
Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Фото : instagram.com/gulziraaidarbekova

Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители казахстанского певца Кайрата Нуртаса, опубликовали теплое совместное видео в Instagram - они отправились отдыхать на юг Казахстана, передает NUR.KZ.

Устав от городской суеты, семейство Айдарбековых отправилось в сельскую местность, чтобы насладиться природой, солнцем и чистым воздухом.

"Нам довелось провести две насыщенные недели в Туркестане и Шымкенте - читали молитвы, ходили на тои. Мы также успели провести 3-4 дня в селах Каскасу и Машат. Там мы погуляли на свежем воздухе и по-настоящему отдохнули", - рассказала Гульзира.

На видео Нуртас и Гульзира прогуливаются и наслаждаются компанией друг друга. В Казнете похвалили отношения родителей Кайрата Нуртаса.

"Какая прекрасная пара, пусть ваше счастье будет вечным", "Если бы я знала, что вы у нас в ауле, пригласила бы в гости", "Примерная семья", - написали пользователи Сети.

Мы также писали, что знаменитый сын Айдарбековых купил себе люксовый автомобиль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185641-kakaya-prekrasnaya-para-roditeli-kayrata-nurtasa-voshitili-teplymi-otnosheniyami/

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