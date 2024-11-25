Балжан Бидаш рассказала о состоянии после развода и показала трансформацию за год
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Отечественная певица, экс-солистка "КешYOU" и бывшая супруга актера и продюсера Жахана Утаргалиева призналась, что пережила депрессию после развода, передает NUR.KZ.
В сентябре прошлого года Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем.
Балжан выложила эмоциональный ролик, в котором рассказала, какая трансформация произошла с ней за год.
"2023 год - стресс после развода, ужасная кожа, неуверенная в себе. 2024 - вылечила кожу, полюбила себя, расцвела, стала уверенней, вернулась на сцену", - призналась Балжан.
На кадрах видно, как певица преобразилась.
Поклонники и коллеги поддержали ее - они отметили, что артистка достойна того, чтобы сиять на сцене.
"Ты редкий алмаз", "Будь счастлива", "Классный результат", "Моя сильная девочка", "Какая ты крутая, впереди еще много побед", "Ты рождена сиять", - гласят комментарии.
Ранее мы писали, что Балжан Бидаш впечатлила ярким сценическим образом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192153-balzhan-bidash-rasskazala-o-sostoyanii-posle-razvoda-i-pokazala-transformaciyu-za-god/