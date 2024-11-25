Балжан Бидаш рассказала о состоянии после развода и показала трансформацию за год

Отечественная певица, экс-солистка "КешYOU" и бывшая супруга актера и продюсера Жахана Утаргалиева призналась, что пережила депрессию после развода, передает NUR.KZ.

В сентябре прошлого года Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем.

Балжан выложила эмоциональный ролик, в котором рассказала, какая трансформация произошла с ней за год.

"2023 год - стресс после развода, ужасная кожа, неуверенная в себе. 2024 - вылечила кожу, полюбила себя, расцвела, стала уверенней, вернулась на сцену", - призналась Балжан.

На кадрах видно, как певица преобразилась.

Поклонники и коллеги поддержали ее - они отметили, что артистка достойна того, чтобы сиять на сцене.

"Ты редкий алмаз", "Будь счастлива", "Классный результат", "Моя сильная девочка", "Какая ты крутая, впереди еще много побед", "Ты рождена сиять", - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что Балжан Бидаш впечатлила ярким сценическим образом.