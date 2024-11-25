"Какие все счастливые": Кайрат Нуртас с детьми сходил на матч "Барыса" и дважды выступил
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Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал в Instagram видео с матча хоккейного клуба "Барыс". Артист посмотрел игру с детьми и выступил перед публикой, передает NUR.KZ.
Болельщикам "Барыса" повезло вдвойне - до начала игры и в перерыве они лицезрели перформанс от Кайрата Нуртаса. Сам артист пришел на арену с четырьмя детьми - закончив выступление, они вместе наслаждались просмотром матча.
Эмоции семейства попали на камеру - видео Кайрат опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
"Спасибо, Барыс!" - подписал публикацию Нуртас.
"Какие все счастливые. Все потому, что папа рядом", "Ты очень любишь своих детей. Очень доброе сердце у тебя! Пусть ваши мечты сбываются", "Я просто тащусь от увиденного. Неужели это правда, ты вернулся к детям, в семью", - написали поклонники, которых явно обрадовало воссоединение артиста с детьми.
Недавно фанаты Нуртаса расхвалили его новый образ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191980-kakie-vse-schastlivye-kayrat-nurtas-s-detmi-shodil-na-match-barysa-i-dvazhdy-vystupil/