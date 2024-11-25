Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Какие все счастливые": Кайрат Нуртас с детьми сходил на матч "Барыса" и дважды выступил

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал в Instagram видео с матча хоккейного клуба "Барыс". Артист посмотрел игру с детьми и выступил перед публикой, передает NUR.KZ.

Болельщикам "Барыса" повезло вдвойне - до начала игры и в перерыве они лицезрели перформанс от Кайрата Нуртаса. Сам артист пришел на арену с четырьмя детьми - закончив выступление, они вместе наслаждались просмотром матча.

Эмоции семейства попали на камеру - видео Кайрат опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Спасибо, Барыс!" - подписал публикацию Нуртас.

"Какие все счастливые. Все потому, что папа рядом", "Ты очень любишь своих детей. Очень доброе сердце у тебя! Пусть ваши мечты сбываются", "Я просто тащусь от увиденного. Неужели это правда, ты вернулся к детям, в семью", - написали поклонники, которых явно обрадовало воссоединение артиста с детьми.

Недавно фанаты Нуртаса расхвалили его новый образ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191980-kakie-vse-schastlivye-kayrat-nurtas-s-detmi-shodil-na-match-barysa-i-dvazhdy-vystupil/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie