"Какие все счастливые": Кайрат Нуртас с детьми сходил на матч "Барыса" и дважды выступил

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал в Instagram видео с матча хоккейного клуба "Барыс". Артист посмотрел игру с детьми и выступил перед публикой, передает NUR.KZ.

Болельщикам "Барыса" повезло вдвойне - до начала игры и в перерыве они лицезрели перформанс от Кайрата Нуртаса. Сам артист пришел на арену с четырьмя детьми - закончив выступление, они вместе наслаждались просмотром матча.

Эмоции семейства попали на камеру - видео Кайрат опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Спасибо, Барыс!" - подписал публикацию Нуртас.

"Какие все счастливые. Все потому, что папа рядом", "Ты очень любишь своих детей. Очень доброе сердце у тебя! Пусть ваши мечты сбываются", "Я просто тащусь от увиденного. Неужели это правда, ты вернулся к детям, в семью", - написали поклонники, которых явно обрадовало воссоединение артиста с детьми.

Недавно фанаты Нуртаса расхвалили его новый образ.