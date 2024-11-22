"Легенда": фанаты Кайрата Нуртаса расхвалили его новый образ

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас порадовал поклонников новой фотографией в своем Instagram-аккаунте. Певец получил массу комплиментов от преданных поклонников, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас запечатлелся у экрана с полной голубой луной на фоне него. Традиционно, артист был в темных солнцезащитных очках, а также в стильном ансамбле светло-коричневого цвета, который состоял из жакета и брюк.

"Всевышний, сделай меня любимым сыном моего народа!" - подписал публикацию Нуртас.

За считанные часы публикация набрала тысячи лайков и восторженных комментариев.

"Легенда, хитмейкер, король", "Тебе все идет", "Друг, ты тигр", "Мы тебя любим, Кайрош", "Огонь", "Лучший", - написали фанаты.

Недавно младший сын Кайрата Нуртаса Хан отпраздновал 10-й день рождения. По этому случаю артист провел время с детьми.