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"Легенда": фанаты Кайрата Нуртаса расхвалили его новый образ

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас .Фото: instagram.com/kair_n

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас порадовал поклонников новой фотографией в своем Instagram-аккаунте. Певец получил массу комплиментов от преданных поклонников, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас запечатлелся у экрана с полной голубой луной на фоне него. Традиционно, артист был в темных солнцезащитных очках, а также в стильном ансамбле светло-коричневого цвета, который состоял из жакета и брюк.

"Всевышний, сделай меня любимым сыном моего народа!" - подписал публикацию Нуртас.

За считанные часы публикация набрала тысячи лайков и восторженных комментариев.

"Легенда, хитмейкер, король", "Тебе все идет", "Друг, ты тигр", "Мы тебя любим, Кайрош", "Огонь", "Лучший", - написали фанаты.

Недавно младший сын Кайрата Нуртаса Хан отпраздновал 10-й день рождения. По этому случаю артист провел время с детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191253-legenda-fanaty-kayrata-nurtasa-rashvalili-ego-novyy-obraz/

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