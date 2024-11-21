Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Так идет хиджаб": Дамеля Sweet отправилась с родителями в паломничество в Мекку

Опубликовано:

Дамеля Sweet с родителями
Дамеля Sweet с родителями. Кадр из видео: instagram.com/damelya_sw_

Популярная казахстанская блогерша Дамеля Sweet, известная своим ярким стилем, удивила подписчиков, опубликовав видео в хиджабе из святынь Мекки и Медины, передает NUR.KZ.

Блогер-миллионник поделилась в Instagram кадрами паломничества в святые города Мекку и Медину. Вместе с родителями она совершила умру - малое паломничество.

Впервые блогерша появилась в хиджабе, что вызвало восхищение среди ее аудитории.

"Мы это сделали! По приглашению Всевышнего мои родители ступили на самые священные земли, с огромным трепетом в сердце. Я мечтала об этом, признаюсь честно. Пусть и у вас сбудется", — написала Дамеля.

Поклонники поддержали ее, отметив важность такого шага и искренность ее слов.

"Так идет хиджаб", "Пусть ваши молитвы будут услышаны", "Дай Всевышний и нам отвезти туда своих родителей", "Кто молодец? Дамеля молодец", - гласят комментарии.

Недавно Дамеля Sweet устроила дефиле на улицах Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2190788-tak-idet-hidzhab-damelya-sweet-otpravilas-s-roditelyami-v-palomnichestvo-v-mekku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie