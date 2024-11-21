"Так идет хиджаб": Дамеля Sweet отправилась с родителями в паломничество в Мекку
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Популярная казахстанская блогерша Дамеля Sweet, известная своим ярким стилем, удивила подписчиков, опубликовав видео в хиджабе из святынь Мекки и Медины, передает NUR.KZ.
Блогер-миллионник поделилась в Instagram кадрами паломничества в святые города Мекку и Медину. Вместе с родителями она совершила умру - малое паломничество.
Впервые блогерша появилась в хиджабе, что вызвало восхищение среди ее аудитории.
"Мы это сделали! По приглашению Всевышнего мои родители ступили на самые священные земли, с огромным трепетом в сердце. Я мечтала об этом, признаюсь честно. Пусть и у вас сбудется", — написала Дамеля.
Поклонники поддержали ее, отметив важность такого шага и искренность ее слов.
"Так идет хиджаб", "Пусть ваши молитвы будут услышаны", "Дай Всевышний и нам отвезти туда своих родителей", "Кто молодец? Дамеля молодец", - гласят комментарии.
Недавно Дамеля Sweet устроила дефиле на улицах Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2190788-tak-idet-hidzhab-damelya-sweet-otpravilas-s-roditelyami-v-palomnichestvo-v-mekku/