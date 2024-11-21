"Так идет хиджаб": Дамеля Sweet отправилась с родителями в паломничество в Мекку

Популярная казахстанская блогерша Дамеля Sweet, известная своим ярким стилем, удивила подписчиков, опубликовав видео в хиджабе из святынь Мекки и Медины, передает NUR.KZ.

Блогер-миллионник поделилась в Instagram кадрами паломничества в святые города Мекку и Медину. Вместе с родителями она совершила умру - малое паломничество.

Впервые блогерша появилась в хиджабе, что вызвало восхищение среди ее аудитории.

"Мы это сделали! По приглашению Всевышнего мои родители ступили на самые священные земли, с огромным трепетом в сердце. Я мечтала об этом, признаюсь честно. Пусть и у вас сбудется", — написала Дамеля.

Поклонники поддержали ее, отметив важность такого шага и искренность ее слов.

"Так идет хиджаб", "Пусть ваши молитвы будут услышаны", "Дай Всевышний и нам отвезти туда своих родителей", "Кто молодец? Дамеля молодец", - гласят комментарии.

Недавно Дамеля Sweet устроила дефиле на улицах Алматы.