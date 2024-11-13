"Икона стиля": Дамеля Sweet устроила дефиле на улицах Алматы (видео)

Блогер-миллионник Дамеля Sweet покрасовалась в разных нарядах на улицах Алматы - девушка очаровала своими аутфитами подписчиков своего Instagram-аккаунта, передает NUR.KZ.

Дамеля решила устроить настоящее дефиле в солнечном Алматы - блогерша прошлась по городу под песню "APT" в исполнении корейской певицы Розе и американского артиста Бруно Марса.

Наряды на инстадиве были самые разные - от повседневных до элегантных. Объединял их яркий неповторимый стиль девушки.

"Это самое ваше легкое видео, наверное, из всех, что были до этого", "У всех вкус как вкус, а у Дамели - шик", "Какая красивая", "Как же я ждала образы и походку Дамели", "Какой стиль и какая подача! Не могу оторваться от просмотра", "Икона стиля", "Платьев много не бывает", - написали восхищенные фолловеры.

Недавно Дамеля Sweet пощеголяла в разных нарядах по Парижу.