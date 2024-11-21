"Парень заложил мои украшения в ломбард": Джуринская призналась, что была в токсичных отношениях
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Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильмов "Я пышка", "Розыгрыш по-казахски", вспомнила, как платила 3 чужих кредита и была в токсичных отношениях, передает NUR.KZ.
Жания без утайки рассказала подписчикам своего блога, что в ее жизни не всегда все было хорошо, как сейчас.
"Это сейчас у меня личные границы, характер, но так было не всегда. 10 лет назад я платила 3 чужих кредита", - призналась она.
В личной жизни актрисы, у которой сейчас прекрасный муж и двое детей, тоже были проблемы.
"Лет 10 назад мой парень взял у меня золотые украшения, которые мне подарила мама, и заложил их в ломбард. Но так и не вытащил из ломбарда, а я продолжала с ним встречаться", - отметила Жания.
Джуринская понимает сейчас, что была слишком доверчивой.
"Я была в токсичных отношениях и даже не понимала, что в них нахожусь", - сделала признание актриса.
Немногим ранее Джуринская рассказала об опасениях ее свекрови до брака с Хизметовым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2190753-paren-zalozhil-moi-ukrasheniya-v-lombard-dzhurinskaya-priznalas-chto-byla-v-toksichnyh-otnosheniyah/