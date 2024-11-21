"Парень заложил мои украшения в ломбард": Джуринская призналась, что была в токсичных отношениях

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильмов "Я пышка", "Розыгрыш по-казахски", вспомнила, как платила 3 чужих кредита и была в токсичных отношениях, передает NUR.KZ.

Жания без утайки рассказала подписчикам своего блога, что в ее жизни не всегда все было хорошо, как сейчас.

"Это сейчас у меня личные границы, характер, но так было не всегда. 10 лет назад я платила 3 чужих кредита", - призналась она.

В личной жизни актрисы, у которой сейчас прекрасный муж и двое детей, тоже были проблемы.

"Лет 10 назад мой парень взял у меня золотые украшения, которые мне подарила мама, и заложил их в ломбард. Но так и не вытащил из ломбарда, а я продолжала с ним встречаться", - отметила Жания.

Джуринская понимает сейчас, что была слишком доверчивой.

"Я была в токсичных отношениях и даже не понимала, что в них нахожусь", - сделала признание актриса.

Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Немногим ранее Джуринская рассказала об опасениях ее свекрови до брака с Хизметовым.