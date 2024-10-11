"Актриса, 30 лет": Джуринская рассказала об опасениях ее свекрови до брака с Хизметовым
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Казахстанская актриса Жания Джуринская рассказала об отношениях со своей ене в день ее рождения. По словам кинозвезды, у матери ее мужа изначально были опасения насчет нее, передает NUR.KZ.
В день свадьбы родители Данияра Хизметова сказали Жание Джуринской: "Ты нам не сноха, ты - наша дочь". Актриса призналась, что с того дня они ни разу не позволили усомниться в этих словах. Однако сначала у ене Жании были определенные опасения.
"Знаете, я когда выходила замуж, даже не сомневалась, что у меня будут замечательные, теплые отношения с родителями мужа! Даже несмотря на то, что до знакомства со мной мама Роза была немного насторожена (актриса, 30 лет, все дела, летает туда-сюда).
Тем не менее, я была уверена, что все у нас сложится, так и случилось. Когда действительно идешь в другую семью, и там ты своя! Желаю это каждой из вас", - обратилась к поклонницам Жания.
Недавно Жания Джуринская похвасталась достижением своей 2-летней дочери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2173066-aktrisa-30-let-dzhurinskaya-rasskazala-ob-opaseniyah-ee-svekrovi-do-braka-s-hizmetovym/
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