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Дильназ Ахмадиевой исполнилось 44: артистку поздравил бывший муж и коллеги

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева и АЗИЛЬДО
Дильназ Ахмадиева и АЗИЛЬДО. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Популярная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева отмечает свой день рождения - в соцсетях ее поздравляют поклонники, коллеги, друзья и близкие люди, передает NUR.KZ.

Одним из первых с 44-летием Дильназ поздравил ее экс-супруг - певец и актер Азильхан Сейтбаев, более известный как АЗИЛЬДО. Они воспитывают общего ребенка - сына Зейдана - и поддерживают хорошие отношения. Певица даже признавалась, что любит Сейтбаева "по-братски".

"С днем рождения! Пусть все звучит и получается", - написал он, опубликовав совместное фото с Ахмадиевой.

К поздравлениям присоединилась и исполнительница Рано Умарова. Она выложила архивный снимок с Дильназ 20-летней давности.

"С днем рождения, моя подруга - родная, близкая, душевная! Кажется, что сколько я помню себя, ты всегда была в моей жизни. Будь счастлива", - обратилась к имениннице Рано.

Сторис Дильназ Ахмадиевой
Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Родные и близкие Дильназ также публично поздравили ее с днем рождения, поделившись архивными фотографиями всеми любимой певицы.

Сторис Дильназ Ахмадиевой
Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2190198-dilnaz-ahmadievoy-ispolnilos-44-artistku-pozdravil-byvshiy-muzh-i-kollegi/

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