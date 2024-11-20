Дильназ Ахмадиевой исполнилось 44: артистку поздравил бывший муж и коллеги

Популярная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева отмечает свой день рождения - в соцсетях ее поздравляют поклонники, коллеги, друзья и близкие люди, передает NUR.KZ.

Одним из первых с 44-летием Дильназ поздравил ее экс-супруг - певец и актер Азильхан Сейтбаев, более известный как АЗИЛЬДО. Они воспитывают общего ребенка - сына Зейдана - и поддерживают хорошие отношения. Певица даже признавалась, что любит Сейтбаева "по-братски".

"С днем рождения! Пусть все звучит и получается", - написал он, опубликовав совместное фото с Ахмадиевой.

К поздравлениям присоединилась и исполнительница Рано Умарова. Она выложила архивный снимок с Дильназ 20-летней давности.

"С днем рождения, моя подруга - родная, близкая, душевная! Кажется, что сколько я помню себя, ты всегда была в моей жизни. Будь счастлива", - обратилась к имениннице Рано.

Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Родные и близкие Дильназ также публично поздравили ее с днем рождения, поделившись архивными фотографиями всеми любимой певицы.

Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva