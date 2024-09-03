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"Люблю его по-братски": Дильназ Ахмадиева об отношениях с бывшим мужем

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева и АЗИЛЬДО
Дильназ Ахмадиева и АЗИЛЬДО. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева рассказала, какие отношения у нее с бывшим супругом Азильханом Сейтбаевым, известным как АЗИЛЬДО, передает NUR.KZ.

Недавно Дильназ Ахмадиева сняла клип на песню о любви с участием экс-супруга и отца своего ребенка. Многие фанаты надеялись, что пара воссоединилась. Ахмадиева разъяснила ситуацию.

"Мы не сошлись! Но я благодарна Всевышнему, что родила именно от него. Он самый мудрый, творческий, тонкий Человек!

В нем столько души и принципов, что мне по душе! Нас не удалось сохранить, потому что было, но я точно знаю, его женщине очень повезет.

Азилька, мои самые искренние пожелания тебе и твоему будущему. Я люблю тебя насколько мне позволено. По-братски", - написала она.

"Хорошо, когда родители расстаются как друзья, нет упреков, нет обид", "Это как можно бывшего мужа по-братски еще любить?", "Вы отличная пара! Жаль, что не смогли сохранить отношения в браке. Но никогда не поздно начать, это школа жизни", "Тогда стоит еще родить может", "Красивая вы пара, но мне по сей день грустно", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156383-lyublyu-ego-po-bratski-dilnaz-ahmadieva-ob-otnosheniyah-s-byvshim-muzhem/

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