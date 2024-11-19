"Идите работать, зачем сидите в соцсети?": Ерке ответила на требование подписчика помочь ему

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на требование своего подписчика в соцсети помочь ему, а не собирать коллекцию брендовых сумок, передает NUR.KZ.

"Вы бы лучше не сумки собирали, а стремились получить награду за благие дела. Помогите мне", - написал певице один из подписчиков.

"О, Боже, их жизнь - мое обязательство. Пишет еще мне такое мужчина. Чем писать мне, встаньте и идите работать, зачем сидите в Instagram?

Для мужчины всегда найдется работа. И потом откуда вам знать о моей заслуге за благие дела? Может быть, она в миллионы раз больше, чем стоимость сумки.

Это знает лишь Аллах. Давайте не будем измерять все имуществом, а будем мыслить шире. Для тех, кто понимает, эта жизнь посылает испытания и в бедности, и в роскоши", - написала Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ранее Ерке Есмахан рассказала, чем занимается дома. Певица отметила, что у нее есть люди, которые смотрят за ребенком и выполняют работу по дому.