"Никому нет дела, когда я просыпаюсь": Ерке Есмахан рассказала, чем занимается дома

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы подписчиков в соцсети - она рассказала, чем занимается дома будучи замужней женщиной и матерью двоих детей, передает NUR.KZ.

У Ерке поинтересовались, когда она просыпается и что может сказать женщинам, которые любят поспать.

"Никому нет дела, когда я просыпаюсь, когда засыпаю, что ношу, что ем, никто мне ничего не говорит. Есть человек, который занимается домашними делами. Есть человек, кто смотрит за малышом. Старший сын уже взрослый. Когда голова за плечами, то и ноги в покое.

Я только все проверяю и все. Я лишь смотрю на настроение мужа, вдохновляю его, нежусь к нему, дарю ему свою любовь. Слава Богу. Поэтому я не могу советовать, спать вам или нет. Решайте сами", - отметила она.

Артистка также ответила на вопрос о новом доме - Ерке и RaiM купили виллу в Алматы этой весной сразу после землетрясения. Чуть позже певица показала ход ее строительства. Фанатам она заявила, что это будет особенный дом.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan