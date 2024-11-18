Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Все дети вместе: Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте

Опубликовано:

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое совместное фото Аллы Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Знаменитые мать и дочь встретились в США, передает NUR.KZ.

"Еще пять концертов и домой", - подписал публикацию Галкин. Юморист, к слову, сейчас находится с гастролями в Северной Америке. С ним туда прилетела его супруга, певица Алла Пугачева, а также их двойняшки - Гарри и Лиза.

В США семейство встретилось со старшей дочерью Пугачевой - Кристиной Орбакайте. Впервые за долгое время они сделали совместное фото.

Снимок, набравший почти 200 тысяч "лайков", восхитил поклонников.

"Алла Борисовна года обратно отсчитывает? Молодеет с каждым годом", "Какая красивая семья", "Еще сто лет прожить всем вам! Вы - украшение этой планеты!", "Красивые, счастливые, настоящие", - гласят комментарии под публикацией.

Недавно Максим Галкин очаровал архивным фото детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188692-vse-deti-vmeste-galkin-pokazal-trogatelnoe-vossoedinenie-pugachevoy-i-orbakayte/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie