Все дети вместе: Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте
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Телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое совместное фото Аллы Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Знаменитые мать и дочь встретились в США, передает NUR.KZ.
"Еще пять концертов и домой", - подписал публикацию Галкин. Юморист, к слову, сейчас находится с гастролями в Северной Америке. С ним туда прилетела его супруга, певица Алла Пугачева, а также их двойняшки - Гарри и Лиза.
В США семейство встретилось со старшей дочерью Пугачевой - Кристиной Орбакайте. Впервые за долгое время они сделали совместное фото.
Снимок, набравший почти 200 тысяч "лайков", восхитил поклонников.
"Алла Борисовна года обратно отсчитывает? Молодеет с каждым годом", "Какая красивая семья", "Еще сто лет прожить всем вам! Вы - украшение этой планеты!", "Красивые, счастливые, настоящие", - гласят комментарии под публикацией.
Недавно Максим Галкин очаровал архивным фото детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188692-vse-deti-vmeste-galkin-pokazal-trogatelnoe-vossoedinenie-pugachevoy-i-orbakayte/