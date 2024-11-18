Все дети вместе: Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте

Телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое совместное фото Аллы Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Знаменитые мать и дочь встретились в США, передает NUR.KZ.

"Еще пять концертов и домой", - подписал публикацию Галкин. Юморист, к слову, сейчас находится с гастролями в Северной Америке. С ним туда прилетела его супруга, певица Алла Пугачева, а также их двойняшки - Гарри и Лиза.

В США семейство встретилось со старшей дочерью Пугачевой - Кристиной Орбакайте. Впервые за долгое время они сделали совместное фото.

Снимок, набравший почти 200 тысяч "лайков", восхитил поклонников.

"Алла Борисовна года обратно отсчитывает? Молодеет с каждым годом", "Какая красивая семья", "Еще сто лет прожить всем вам! Вы - украшение этой планеты!", "Красивые, счастливые, настоящие", - гласят комментарии под публикацией.

Недавно Максим Галкин очаровал архивным фото детей.