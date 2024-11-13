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Эзотерика

"Золотые ангелочки": Максим Галкин очаровал архивным фото детей

Опубликовано:

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин опубликовал фото из семейного архива, на котором изображены его дети - Гарри и Лиза. Известный телеведущий и юморист обратил внимание на быстротечность времени, передает NUR.KZ.

"Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как дети быстро растут", - заметил Галкин, опубликовав в Instagram снимок из фотосессии сына и дочери, когда они были значительно младше, чем сейчас.

Дети Галкина и Пугачевой были одеты празднично - на Гарри был синий костюм с белой рубашкой и бабочкой, а Лиза была в пышном платье светлого оттенка.

"Замечательная, потрясающая семья, с честью и достоинством", "Счастье этим замечательным деткам и их родителям", "Золотые ангелочки", "Такие классные! Обожаю их", - написали фанаты в комментариях под постом.

Недавно Алле Пугачевой пришлось высказываться после того, как в Сети появились слухи о том, что у них с Максимом Галкиным проблемы в отношениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186598-zolotye-angelochki-maksim-galkin-ocharoval-arhivnym-foto-detey/

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