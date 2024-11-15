"Отдохнуть месяца три, потом смело": Баян Алагузова о том, когда Айсауле Бакытбек стоит рожать четвертого

Ожидающая третьего ребенка блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек опубликовала забавную переписку о следующей беременности со своей матерью - продюсером Баян Алагузовой, передает NUR.KZ.

Айсауле провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Инстадиву спросили о наборе веса во время беременности - она призналась, что прибавляла около 12-13 кг все три раза.

Бакытбек еще не родила третьего ребенка, но еще один подписчик ее блога спросил девушку о следующей беременности.

"А можно я сначала рожу, ребят? А потом займусь планированием", - со смехом ответила Айсауле.

Увидев это, ее знаменитая мать Баян Алагузова предложила свои сроки по планированию четвертого ребенка блогерши.

"Думаю, надо отдохнуть месяца три хотя бы, а потом смело", - отметила актриса и продюсер.

"А слово матери - закон, как говорится", - добавила сама Айсауле, которую вся эта тема явно повеселила.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek