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"Вам не стыдно?": Макпал Жунусова пригрозила распространяющим слухи, что она вышла замуж

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова пригрозила, что разберется по закону с теми, кто распространяет о ней слухи в соцсети, если они не прекратят свои действия, передает NUR.KZ.

Народная артистка, которая уже много лет несет траур по мужу, была возмущена тем, что в Сети неизвестные заявляют, что она якобы вышла замуж.

Макпал Жунусова обратилась к любителям хайпа, призвав их одуматься и остановиться.

"Те, кто сидит в TikTok, парни или девушки, которым хочется почесать языками, кто вы? Говорите про меня, что я вышла замуж, распространяете это. Вам не стыдно?

Ловя хайп, вы уже превратили нас в игрушки. Выкладываете, что в голову взбредет, не стыдно ли? Если будете продолжать это делать, я разнесу вас в пух и прах.

Найму специалиста, буду судиться и заберу все ваши деньги. Понятно? Я не вышла замуж, это режиссер концерта, который меня встретил. Ужас просто", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2179508-vam-ne-stydno-makpal-zhunusova-prigrozila-rasprostranyayushchim-sluhi-chto-ona-vyshla-zamuzh/

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