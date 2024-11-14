"Может, хоть третья дочь будет похожа на меня?": Айсауле Бакытбек поделилась архивным фото

Автор популярного блога в соцсети и интервьюер Айсауле Бакытбек, ожидающая пополнения в семье, показала фото из детства и выразила надежду, что третий ребенок будет похож на нее, передает NUR.KZ.

На фото маленькая Айсауле сидит на коленях отца Бакытбека Есентаева.

"Может, хоть третья дочь будет похожа на меня? Хотя вот Сатти как будто немного похожа, но все говорят, что она - копия Алишера, а Сафия, говорят, очень похожа на маму Дилю", - поразмышляла счастливая мамочка.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Отметим, что недавно Айсауле уже делилась фото из семейного альбома и умилила своих подписчиков.

Еще в августе блогер раскрыла пол будущего ребенка, о ом, кто у нее родится, она узнала, когда находилась на отдыхе с семьей в Турции - там и прошла незапланированная гендер-пати.