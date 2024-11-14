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Say Mo заинтриговала фотографиями с неизвестным молодым человеком

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская хип-хоп исполнительница Молдир Есембек, более известная как Say Mo, опубликовала в Instagram-сторис фотографии с неизвестным парнем, передает NUR.KZ.

Судя по всему, сердце дерзкой рэперши больше не свободно - Say Mo выложила фотографии с молодым человеком, чье лицо пока не стала показывать на камеру. Пара запечатлелась дождливым вечером - сначала они тепло обнимались, после чего шли вместе под зонтом, который любовно держал парень.

"Я люблю тебя", - подписала один из снимков Молдир.

Say Mo с молодым человеком
Say Mo с молодым человеком. Фото: instagram.com/say_mo__

Напомним, Say Mo непродолжительное время была замужем за казахстанским актером Шарипом Сериком. Брак был заключен и расторгнут в 2020 году. Позже певица откровенно призналась, что пережила абьюз в этих отношениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2187126-say-mo-zaintrigovala-fotografiyami-s-neizvestnym-molodym-chelovekom/

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