"Легко любить одного из топовых артистов": Ерке Есмахан ответила хейтерам

Казахстанской исполнительнице Ерке Есмахан вновь пришлось отвечать хейтерам после того, как они высказались по поводу ее брака с певцом Райымбеком Бактыгереевым, известным как RaiM, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Ерке опубликовала комментарии хейтеров под одним из постов в соцсети. Пользователь Сети заявил, что певица якобы не обратила бы внимания на своего супруга RaiM, не будь он известным.

"Ничего не хочу сказать про Райыма, но если бы он не был известным артистом, я думаю, посмотрела ли бы на него Ерке? Легко любить одного из топовых артистов, который сейчас обеспечивает все ее дорогие "хотелки", - гласит комментарий.

Ерке посмеялась над тем, что ее брак с RaiM столько времени спустя остается предметом диалога в соцсетях. Вместо прямого ответа на комментарий певица со смешком решила обратиться к мужу.

"Дорогой мой топовый артист. Сейчас начинается твой концерт в Астане, удачи. Учитывая, что все билеты проданы, денег ты заработаешь много. Поэтому подготовлю-ка я свои дорогие "хотелки", - написала Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан жаловалась на скуку.