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Пугачева высказалась после слухов о проблемах в отношениях с Галкиным

Опубликовано:

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Популярная певица Алла Пугачева опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором ответила тем, кто распространяет слухи о ситуации в ее семье, передает NUR.KZ.

Портал "Стархит" цитировал слова российской светской львицы Алены Кравец - та утверждала, что Алла Борисовна якобы побаивается своего мужа.

"Галкин - жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин - абьюзер", - говорила Кравец.

После того, как эти слухи распространились в российских СМИ, Пугачева опубликовала пост в соцсети. Выложив свежее селфи, Примадонна со смешком ответила хейтерам.

"О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится", - написала Алла Борисовна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2180423-pugacheva-vyskazalas-posle-sluhov-o-problemah-v-otnosheniyah-s-galkinym/

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