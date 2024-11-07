"Это же непринятие себя": Молдир Ауелбекова высказалась о фотографиях с "фильтрами"

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова порассуждала на тему ретуши на фотографиях. Звезда призвала поклонниц и поклонников принимать себя, передает NUR.KZ.

Молдир решила показать "жизнь без фильтров" - в своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии, сделанные в ходе съемок телевизионной программы. Артистка решила замотивировать фанатов принимать себя такими, какие они есть.

"Есть люди, которые не могут показать себя в соцсетях без фильтров... Это же непринятие себя. Любите себя, высоко цените и ухаживайте за собой", - написала Ауелбекова.

Поклонники поддержали певицу в ответ на ее призывы.

"Тебе фильтры точно не нужны - лицо как у подростка", "Любимая", "Ты красива и без фильтров", "Очень хорошая девушка", - написали они в комментариях под постом.

Недавно Молдир Ауелбекова показала, как обслуживает гостей, ловко справляясь с "мужским" делом.