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Эзотерика

"Это же непринятие себя": Молдир Ауелбекова высказалась о фотографиях с "фильтрами"

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Скрин: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова порассуждала на тему ретуши на фотографиях. Звезда призвала поклонниц и поклонников принимать себя, передает NUR.KZ.

Молдир решила показать "жизнь без фильтров" - в своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии, сделанные в ходе съемок телевизионной программы. Артистка решила замотивировать фанатов принимать себя такими, какие они есть.

"Есть люди, которые не могут показать себя в соцсетях без фильтров... Это же непринятие себя. Любите себя, высоко цените и ухаживайте за собой", - написала Ауелбекова.

Поклонники поддержали певицу в ответ на ее призывы.

"Тебе фильтры точно не нужны - лицо как у подростка", "Любимая", "Ты красива и без фильтров", "Очень хорошая девушка", - написали они в комментариях под постом.

Недавно Молдир Ауелбекова показала, как обслуживает гостей, ловко справляясь с "мужским" делом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184209-eto-zhe-neprinyatie-sebya-moldir-auelbekova-vyskazalas-o-fotografiyah-s-filtrami/

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