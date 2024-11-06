"Решила вспомнить прошлое": Байзакова вновь занялась таеквондо после 12-летнего перерыва

Блогер и актриса Айжан Байзакова, мама двоих детей, вернулась к спорту - Айжан показала тренировку по таеквондо и впечатлила своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Спустя 12 лет перерыва бабка-пенсионерка решила вспомнить прошлое. А перерыв-то был жесточайший, никакого спорта, только вечеринки", - отметила Байзакова.

На кадрах видно, как Айжан упорно отрабатывает технику ударов ногами в таеквондо. Она рассказывала, что начала серьезно заниматься этим видом спорта с 6 лет.

"Как говорится, бывших спортсменов не бывает", "Знаете, Айжан, я с вами с самого начала. И я всегда верила что у вас все получится. Я верила, что вы будете примерной женой, хорошей мамой, а самое главное - вы очень хороший человек", "Как будто перерыва не было", "Красотка, так держать!" - подбодрили ее в Сети.