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"Решила вспомнить прошлое": Байзакова вновь занялась таеквондо после 12-летнего перерыва

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Кадр из видео: instagram.com/bayzakova

Блогер и актриса Айжан Байзакова, мама двоих детей, вернулась к спорту - Айжан показала тренировку по таеквондо и впечатлила своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Спустя 12 лет перерыва бабка-пенсионерка решила вспомнить прошлое. А перерыв-то был жесточайший, никакого спорта, только вечеринки", - отметила Байзакова.

На кадрах видно, как Айжан упорно отрабатывает технику ударов ногами в таеквондо. Она рассказывала, что начала серьезно заниматься этим видом спорта с 6 лет.

"Как говорится, бывших спортсменов не бывает", "Знаете, Айжан, я с вами с самого начала. И я всегда верила что у вас все получится. Я верила, что вы будете примерной женой, хорошей мамой, а самое главное - вы очень хороший человек", "Как будто перерыва не было", "Красотка, так держать!" - подбодрили ее в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2183609-reshila-vspomnit-proshloe-bayzakova-vnov-zanyalas-taekvondo-posle-12-letnego-pereryva/

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