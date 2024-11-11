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"Плюс один счастливый день": Альмира Турсын отправилась в горы с братом и сыном

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Актриса Альмира Турсын, звезда отечественного исторического фильма "Томирис", отправилась на прогулку в горы. Атмосферные фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Альмира побывала в горах вместе с братом и сыном. Заснеженные горы, высокие ели, красавицы-березы и румяные лица позирующих на камеру - фото Турсын понравились ее подписчикам.

Альмира решила отвлечься от суеты и тягостных мыслей и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Актриса отметила, что нужно уметь ценить моменты, из которых и состоит жизнь.

"Ушли в горы любоваться природой, дышать свежим воздухом, общаться друг с другом, вкусно есть, громко смеяться, танцевать, дурачиться… Плюс еще один счастливый день в нашей жизни!" - написала она.

"Горы!", "Томирис", "Ослепительна", "Пусть Бог хранит вашу семью", - написали в Сети.

Недавно Альмира Турсын поделилась впечатлениями о Китае и Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185776-plyus-odin-schastlivyy-den-almira-tursyn-otpravilas-v-gory-s-bratom-i-synom/

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