"Плюс один счастливый день": Альмира Турсын отправилась в горы с братом и сыном

Актриса Альмира Турсын, звезда отечественного исторического фильма "Томирис", отправилась на прогулку в горы. Атмосферные фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Альмира побывала в горах вместе с братом и сыном. Заснеженные горы, высокие ели, красавицы-березы и румяные лица позирующих на камеру - фото Турсын понравились ее подписчикам.

Альмира решила отвлечься от суеты и тягостных мыслей и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Актриса отметила, что нужно уметь ценить моменты, из которых и состоит жизнь.

"Ушли в горы любоваться природой, дышать свежим воздухом, общаться друг с другом, вкусно есть, громко смеяться, танцевать, дурачиться… Плюс еще один счастливый день в нашей жизни!" - написала она.

"Горы!", "Томирис", "Ослепительна", "Пусть Бог хранит вашу семью", - написали в Сети.

Недавно Альмира Турсын поделилась впечатлениями о Китае и Японии.