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"Чувствуется мощь": Альмира Турсын поделилась впечатлениями о Китае и Японии

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын продолжила свое путешествие по Китаю и успела добраться до Японии - звезда фильма "Томирис" рассказала, что ей понравилось в Шанхае и Киото, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте кинозвезда поделилась фотографиями и видео, снятыми в китайском мегаполисе. Альмира явно осталась под большим впечатлением.

"Шанхай впечатлил своими масштабами, небоскребами и контрастами! Чувствуется мощь страны - в людях, в их трудоспособности, как следствие, в экономике… Не нужно быть политиком и аналитиком, чтобы понять это! Восхищает… Удивительно, как в путешествиях расширяешься", - написала Турсын.

После звезда фильма "Томирис" отправилась в японский город Киото и покрасовалась в кимоно.

"Признаюсь, я особо не думала и не мечтала побывать в Японии. Для меня она была такой далекой, загадочной, я бы даже сказала, чужой… Но, благодаря мальчикам - Давиду и Заиру, я стала больше узнавать о ней. Давид постоянно изучает и делится интересным о культуре и быте японцев, их особенностях… Заир любит, смотрит и вовлекает меня в аниме, а если точнее, увлек меня творчеством Хаяо Миядзаки.

Вот так их интересы и мечты привели меня сюда. И я впечатлена, благодарна Богу и им за это", - написала Альмира.

Ранее Альмира Турсын делилась в соцсети кадрами из Пекина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169336-chuvstvuetsya-moshch-almira-tursyn-podelilas-vpechatleniyami-o-kitae-i-yaponii/

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