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Мурат Бисенбин впечатлил соцсети тренировкой, несмотря на болезнь

Опубликовано:

Мурат Бисенбин
Мурат Бисенбин. Кадры из видео: instagram.com/murat_bissenbin

Казахстанский актер Мурат Бисенбин продолжает тренироваться, несмотря на болезнь - новое видео звезды фильма "Рэкетир" вдохновило его поклонников, передает NUR.KZ.

Снежным утром Мурат Бисенбин решил напомнить всем, и себе в том числе, что в здоровом теле - здоровый дух. Актер вышел на улицу, чтобы потренироваться - процесс запечатлели на видео.

Звезда "Рэкетира", который всегда был в отличной физической форме, продолжает упражняться, несмотря на диагноз - у Бисенбина выявили рак поджелудочной железы второй стадии. Актер признался - тренировки занимали и занимают важную часть его жизни.

"Сейчас тренируюсь по мере возможности. И опять хочу поблагодарить вас за поддержку и пожелания. Спасибо всем! Желаю вам здоровья и много позитива", - написал Бисенбин в соцсети.

"Уже выглядите лучше, так держать", "Выздоровление скоро, главное - продолжать здоровый образ жизни", "Красавчик, братан", "Спорт - это жизнь, не сдавайтесь, мы с Вами, Вы молодец", - написали фанаты в комментариях под постом.

На днях актер обрадовал поклонников свежими фотографиями в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185509-murat-bisenbin-vpechatlil-socseti-trenirovkoy-nesmotrya-na-bolezn/

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