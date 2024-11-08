Борющийся с раком актер Мурат Бисенбин обрадовал фанатов новыми фото

Звезда фильма "Рэкетир" Мурат Бисенбин, который сейчас проходит лечение от онкологии, опубликовал свежие фотографии в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Мурат Бисенбин решил не пренебрегать "денежным четвергом" и накануне утром отправился пить кофе с корицей. Параллельно актер сделал несколько фотографий для своего Instagram-аккаунта.

"Утро четверга. Капучино с корицей. Настроение - топ", - подписал публикацию Бисенбин.

Поклонники были рады увидеть звезду "Рэкетира" улыбающимся и в хорошем расположении духа.

"Вот так побольше смейтесь. Ждем новых проектов", "Пусть из маленькой искры веры возродится крепкое здоровье", "Держитесь, пусть все будет хорошо у вас", "Здоровья вам", "Мы с вами и любим вас", "Бодрячком", - написали они в комментариях.

Недавно Мурат Бисенбин поделился планами на будущее.