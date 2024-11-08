Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Борющийся с раком актер Мурат Бисенбин обрадовал фанатов новыми фото

Опубликовано:

Мурат Бисенбин
Мурат Бисенбин. Фото: instagram.com/murat_bissenbin

Звезда фильма "Рэкетир" Мурат Бисенбин, который сейчас проходит лечение от онкологии, опубликовал свежие фотографии в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Мурат Бисенбин решил не пренебрегать "денежным четвергом" и накануне утром отправился пить кофе с корицей. Параллельно актер сделал несколько фотографий для своего Instagram-аккаунта.

"Утро четверга. Капучино с корицей. Настроение - топ", - подписал публикацию Бисенбин.

Поклонники были рады увидеть звезду "Рэкетира" улыбающимся и в хорошем расположении духа.

"Вот так побольше смейтесь. Ждем новых проектов", "Пусть из маленькой искры веры возродится крепкое здоровье", "Держитесь, пусть все будет хорошо у вас", "Здоровья вам", "Мы с вами и любим вас", "Бодрячком", - написали они в комментариях.

Недавно Мурат Бисенбин поделился планами на будущее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184807-boryushchiysya-s-rakom-akter-murat-bisenbin-obradoval-fanatov-novymi-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie