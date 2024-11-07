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"Супердевушки": задорно танцующие Баян Алагузова и Динара Сатжан очаровали Казнет

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Аша Матай, Баян Алагузова и Динара Сатжан
Аша Матай, Баян Алагузова и Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Телеведущая Динара Сатжан высказалась в Instagram о многолетней дружбе с продюсером и актрисой Баян Алагузовой. Селебрити задорно станцевали перед камерой, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан опубликовала видео со съемок Новогоднего огонька. На кадрах она и Баян Алагузова задорно танцуют под веселую музыку.

Динара отметила, что часто ведет шоу вместе с Баян Алагузовой. На этот раз компанию им составила актриса и телеведущая Аша Матай. Сатжан высказалась о многолетней дружбе с Баян Алагузовой.

"А дружим мы с Баян 21 год. Ровно столько, сколько лет Айару (старшая дочь Алагузовой - прим. ред.). Мне нравится в нашей дружбе юмор! Тонкий. Актуальный. Жизненный. То, как мы понимаем друг друга. Иногда даже без слов. И бесконечно уважаем друг друга", - написала теледива.

Подписчики оставили свои комментарии под публикацией, оценив также новые образы представительниц отечественного шоу-бизнеса.

"Как раз сейчас смотрю шоу "Show Queen" и понимаю, сколько всего сделала Баян Мақсатқызы! Очень классно иметь подруг, с которыми столько лет вместе", "Приятно наблюдать за вашей дружбой", "Ох, какие дамочки", "Красотки", "Супердевушки", - отметили в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184243-superdevushki-zadorno-tancuyushchie-bayan-alaguzova-i-dinara-satzhan-ocharovali-kaznet/

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