Ожидающие первенца Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай устроили нежную фотосессию

Казахстанские актеры Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай сняли свою первую совместную фотосессию. Пара, ожидающая малыша, умилила подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Улбосын Шалкарова, звезда сериала "Гнездо ласточки", рассказала, что они с мужем давно собирались организовать съемку в студии, однако все время откладывали.

"Наша первая студийная фотосессия с Олжасом. Все это из-за беременности, а не то мы бы так и не собрались. Вообще-то, мы такая пассивная пара. Только говорим, что надо сделать то и другое. Спасибо за прекрасные фото", - отметила Улбосын.

"Какая красивая пара", "Началась пора фотосессий", "Я бы сказала, очень подходящая пара, которая обрела гармонию друг с другом", "Идеальная пара, и внешне, и по интересам", - отреагировали в Сети.