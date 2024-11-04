"На махр попросила?": Айгуль Иманбаева заинтриговала фотографией на фоне люксового авто
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47-летняя актриса Айгуль Иманбаева, которая недавно вышла замуж, опубликовала в Instagram снимок с автомобилем премиум-класса. Фанаты принялись гадать, кому он принадлежит, передает NUR.KZ.
"Вся красота мира в одной картинке", - подписала Иманбаева публикацию в соцсети.
На снимке казахстанская актриса в красном платье стоит у люксового автомобиля под цвет своего наряда, облокотившись рукой на него.
Подписчики блога Айгуль в соцсети начали гадать происхождение автомобиля. Некоторые начали поздравлять кинозвезду с приобретением.
"Отлично", "Поздравляю! На махр попросила?", "Красотка", "Желаю вам дожить до преклонных лет вместе", "Жаным, ты заслуживаешь самого лучшего", "Фигура отличная", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.
Недавно Айгуль Иманбаева ответила на вопросы поклонников о беременности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2182746-na-mahr-poprosila-aygul-imanbaeva-zaintrigovala-fotografiey-na-fone-lyuksovogo-avto/