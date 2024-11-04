"На махр попросила?": Айгуль Иманбаева заинтриговала фотографией на фоне люксового авто

47-летняя актриса Айгуль Иманбаева, которая недавно вышла замуж, опубликовала в Instagram снимок с автомобилем премиум-класса. Фанаты принялись гадать, кому он принадлежит, передает NUR.KZ.

"Вся красота мира в одной картинке", - подписала Иманбаева публикацию в соцсети.

На снимке казахстанская актриса в красном платье стоит у люксового автомобиля под цвет своего наряда, облокотившись рукой на него.

Подписчики блога Айгуль в соцсети начали гадать происхождение автомобиля. Некоторые начали поздравлять кинозвезду с приобретением.

"Отлично", "Поздравляю! На махр попросила?", "Красотка", "Желаю вам дожить до преклонных лет вместе", "Жаным, ты заслуживаешь самого лучшего", "Фигура отличная", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.

Недавно Айгуль Иманбаева ответила на вопросы поклонников о беременности.