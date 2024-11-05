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"На тое было 5 человек, на сватовстве - 6": Тамара Асар рассказала детали своей свадьбы

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Тамара Асар с мужем
Тамара Асар с мужем. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Казахстанская певица Тамара Асар показала теплые семейные фотографии с мужем и дочерью. Она также вспомнила, как прошла ее свадьба в узком кругу людей, передает NUR.KZ.

Фото были сняты во время семейного отдыха. Тамара Асар поприветствовала новых подписчиков и даже поблагодарила своих хейтеров.

Она вспомнила о своей скоропостижной свадьбе. Будущий муж попросил руки Тамары Асар у ее отца спустя неделю после их знакомства.

"Мой отец дал согласие на нашу свадьбу. Но вскоре умер. Нам пришлось долгое время молчать. Потом наступила пандемия.

И снова мы не стали рассказывать о нашем браке. Таким было условие моей мамы. Обряд "неке" состоялся в Акшукыре, в родном доме моего отца.

Об этом не знали ни мои, ни его друзья и родственники. На свадьбе было 5 человек, на сватовстве - 6", - рассказала Тамара Асар.

Пользователи соцсети пожелали паре счастья. Они также заметили, как сильно малышка похожа на отца.

"Как две капли воды с отцом", "Вот бы всем такого решительного мужчину", "Томи, роди теперь сына", "Как девочка похожа на папу", - отметили комментаторы.

Напомним, летом 2021 года стало известно, что Тамара Асар вышла замуж. А той же осенью певица, которой было 45 лет, стала мамой во второй раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2183340-na-toe-bylo-5-chelovek-na-svatovstve-6-tamara-asar-rasskazala-detali-svoey-svadby/

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