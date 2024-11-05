"На тое было 5 человек, на сватовстве - 6": Тамара Асар рассказала детали своей свадьбы

Казахстанская певица Тамара Асар показала теплые семейные фотографии с мужем и дочерью. Она также вспомнила, как прошла ее свадьба в узком кругу людей, передает NUR.KZ.

Фото были сняты во время семейного отдыха. Тамара Асар поприветствовала новых подписчиков и даже поблагодарила своих хейтеров.

Она вспомнила о своей скоропостижной свадьбе. Будущий муж попросил руки Тамары Асар у ее отца спустя неделю после их знакомства.

"Мой отец дал согласие на нашу свадьбу. Но вскоре умер. Нам пришлось долгое время молчать. Потом наступила пандемия.

И снова мы не стали рассказывать о нашем браке. Таким было условие моей мамы. Обряд "неке" состоялся в Акшукыре, в родном доме моего отца.

Об этом не знали ни мои, ни его друзья и родственники. На свадьбе было 5 человек, на сватовстве - 6", - рассказала Тамара Асар.

Пользователи соцсети пожелали паре счастья. Они также заметили, как сильно малышка похожа на отца.

"Как две капли воды с отцом", "Вот бы всем такого решительного мужчину", "Томи, роди теперь сына", "Как девочка похожа на папу", - отметили комментаторы.

Напомним, летом 2021 года стало известно, что Тамара Асар вышла замуж. А той же осенью певица, которой было 45 лет, стала мамой во второй раз.