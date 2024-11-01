Вышедшая замуж 47-летняя Айгуль Иманбаева ответила на вопрос о беременности

Казахстанская исполнительница Айгуль Иманбаева, которая недавно вышла замуж, ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Поклонники поинтересовались, не беременна ли она, передает NUR.KZ.

Этим летом стало известно, что Айгуль Иманбаева вышла замуж. Она уже рассказывала, что ее муж хочет отметить свадьбу в США. Певица уточнила, что уже решено, что торжество будет в Лос-Анджелесе.

"Свадьба будет в следующем году, но не в Казахстане, а в Америке, в Лос-Анджелесе", - отметила она.

Многих ее фанатов интересует, беременна ли она.

"Давайте, пока я не рожу, я вам об этом не скажу. Но обязательно сообщу радостную весть", - заявила артистка.

Айгуль также добавила, что у ее сына намечается свадьба в следующем году.

"Пусть в каждом доме будет той, я этого искренне желаю. Если Бог даст, то той Асылжана будет в следующем году в несколько ином формате, вместе с тоем вам предстоит узнать еще кое-какие новости", - заинтриговала певица.

У нее также спросили, не сестры ли они с Баян Алагузовой.

"Согласно нумерологии у нас с Баян одинаковые цифры, так что мы астрологические сестры", - продолжила она.