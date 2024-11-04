"Вообще это мужское дело": Молдир Ауелбекова показала, как обслуживает гостей (видео)

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова встретила гостей в своем доме - поскольку там были только женщины, ей пришлось взять на себя традиционно "мужскую" задачу, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте артистки, можно увидеть ее стоящей в центре стола и нарезающей мясо для бесбармака, пока ее гостьи активно трапезничали.

Молдир отметила, что обычно это делают мужчины, но подчеркнула, что она умеет все. Судя по кадрам, это не составило для певицы никакого труда - она улыбалась и получала удовольствие от происходящего.

"Обслуживание гостей! Обычно мясо режет мужчина, но мы, девчонки, собрались и взяли бразды правления в свои руки!

На самом деле, я могу все! Я разносторонняя, утонченная, умная, артистичная женщина!" - подписала ролик Ауелбекова.

Недавно Молдир Ауелбекова восхитила фанатов игрой на домбре.