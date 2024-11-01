"Давно не слышали": Молдир Ауелбекова восхитила фанатов игрой на домбре (видео)

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова стала гостьей шоу Ляйли Султанкызы и впервые за долгое время сыграла на домбре, чем порадовала фанатов, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Instagram Ляйлей Султанкызы, Молдир предстала с домброй в руках - казахстанская звезда сыграла известный кюй "Балбырауын" великого Курмангазы. Ей аплодировал весь зрительный зал. Сама Ауелбекова явно получала удовольствие от процесса.

"Давно не видели, как Молдир играет на домбре. Действительно, звук домбры, духовные песни - это мотивация", - гласит подпись к публикации.

Как выяснилось, многие поклонники даже не знали, что Ауелбекова овладела этим видом искусства.

"Оказывается, Молдир играет на домбре. Отлично, прекрасно! Теперь выйдите на сцену с домброй", "Как прекрасно! Священная домбра", "Молдир - прекрасная талантливая певица", - написали они в комментариях под постом.

Накануне мы писали, что Молдир Ауелбекова показала редкие фото с детьми и матерью.