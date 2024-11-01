"Ты озарила нашу жизнь": впервые ставшая мамой Сати Казанова показала новорожденную дочь

42-летняя певица Сати Казанова, на днях впервые ставшая мамой, показала трогательное видео с новорожденной малышкой и мужем - артистка с ребенком уже вернулись домой из роддома, передает NUR.KZ.

В июне Сати Казанова объявила о долгожданной беременности. А чуть больше недели назад артистка родила девочку. Сати поблагодарила медиков и намекнула, что не прочь снова вернуться в роддом.

Мама и ребенок уже дома. Теплое видео с дочерью и мужем Казанова разместила в соцсети.

"Добро пожаловать домой, новый человек! Прежней жизнь уже не будет, и мы к этому готовы, мы рады новой жизни - жизни с тобой.

За неделю ты уже озарила каждую клетку нашего существа и нашу жизнь! С той самой ночи твоего рождения и остальные бессонные ночи мы с твоим папой поняли, что мы - крутая команда!

Тебе повезло стать частью такой команды. И как нам повезло, что ты выбрала нас, крошка. Нас ждет интересный путь дальше", - обратилась она к новорожденной дочери.

"Мамино солнышко", "Любимые", "Поздравляю вашу семью с пополнением", "Какие вы молодцы, радуюсь как будто сама родила", - поздравили Сати с пополнением в семье подписчики.