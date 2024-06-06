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"Вымоленное чудо": 41-летняя Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности

Опубликовано:

Сати Казанова
Сати Казанова. Фото: instagram.com/satikazanova

41-летняя российская певица Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности. Фанаты принялись поздравлять будущую маму и пожелали ей крепкого здоровья, передает NUR.KZ.

Экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова появилась в нежном образе в полупрозрачном белом наряде и показала округлившийся живот.

"Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил", - написала она.

"Любовь моя! Всех вам высших благословений", "Милая, наслаждения в новой роли", "Сати, милая! Я поздравляю вас от всей души. Здоровья", "Легкой беременности", "Я так и думала во время концерта в Краснодаре, что вы в положении", - отметили обрадованные фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2113350-vymolennoe-chudo-41-letnyaya-sati-kazanova-soobshchila-o-dolgozhdannoy-beremennosti/

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