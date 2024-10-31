"Как подросли": Молдир Ауелбекова показала детей и маму на свежих фото

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала теплые осенние фотографии с семьей - артистка попозировала с матерью, сыном и дочерью, передает NUR.KZ.

Молдир провела время с близкими на природе - во время прогулки у предгорья певица сделала несколько ярких фотографий с мамой и двумя детьми. Одетые в комфортные осенние аутфиты, члены семейства поулыбались на камеру.

"Мой теплый октябрь", - подписала публикацию Ауелбекова.

"Так подросли", "Пусть ваша дорога всегда будет открытой", "Желаю благословения, пусть мама живет до 100 лет", "Молдир, ты достойна самого лучшего, будь счастлива, желаю увидеть счастье твоих детей", "Красивые", - написали подписчики в комментариях под постом.

Не так давно Молдир Ауелбекова резко высказывалась в Сети о многочисленных курсах, тиражируемых в Instagram.