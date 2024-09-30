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"Поднимитесь и работайте": Молдир Ауелбекова резко высказалась в Сети

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова раскритиковала многочисленные курсы, тиражируемые в соцсети Instagram, и призвала поклонников к труду, передает NUR.KZ.

"Остался еще кто-то, кто не высказывает своего мнения? Если открыть Instagram, все будут говорить... Мол, если прислушаешься к его советам, если купишь его курс, если примешь участие в его конкурсах, то, кажется, станешь богатым", - написала Ауелбекова.

Артистка высказалась о том, что может принести людям карьерный и финансовый успех.

"Человек будет богатым, только если будет работать руками и ногами! Поднимитесь, работайте, делайте бизнес! Все остальное — обманчивые, нестабильные, временные разговоры! Вы не устали?" - задалась вопросом Молдир.

Недавно Молдир Ауелбекова удивила неординарным образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2167420-podnimites-i-rabotayte-moldir-auelbekova-rezko-vyskazalas-v-seti/

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