Гульзира Айдарбекова с женой Кайрата Нуртаса и его детьми отправилась в Туркестан (видео)

Мама певца Кайрата Нуртаса показала, как вместе с мужем, старшей келин и внуками посетила родные места. Семья артиста отправилась в Туркестан почтить память предков, передает NUR.KZ.

В сторис продюсер Гульзира Айдарбекова показала, как вместе с женой Кайрата и его четырьмя детьми приехала в родные края - в Туркестан. Сначала семья побывала на кладбище и почтила память предков, прочитав молитву.

А после мама Кайрата Нуртаса и его супруга Жулдыз приняли участие в подготовке к поминкам в доме своих родственников. Жулдыз как примерная келин наливала чай и ухаживала за гостями. Нарул и Хан сидели вместе с мужчинами за одним столом вместо своего отца.

Сама Жулдыз в своем блоге рассказала, как сильно уважала бабушку мужа - ее мудрость и доброту она будет помнить всегда.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial