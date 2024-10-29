Гульзира Айдарбекова с женой Кайрата Нуртаса и его детьми отправилась в Туркестан (видео)
Опубликовано:
Мама певца Кайрата Нуртаса показала, как вместе с мужем, старшей келин и внуками посетила родные места. Семья артиста отправилась в Туркестан почтить память предков, передает NUR.KZ.
В сторис продюсер Гульзира Айдарбекова показала, как вместе с женой Кайрата и его четырьмя детьми приехала в родные края - в Туркестан. Сначала семья побывала на кладбище и почтила память предков, прочитав молитву.
А после мама Кайрата Нуртаса и его супруга Жулдыз приняли участие в подготовке к поминкам в доме своих родственников. Жулдыз как примерная келин наливала чай и ухаживала за гостями. Нарул и Хан сидели вместе с мужчинами за одним столом вместо своего отца.
Сама Жулдыз в своем блоге рассказала, как сильно уважала бабушку мужа - ее мудрость и доброту она будет помнить всегда.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180237-gulzira-aydarbekova-s-zhenoy-kayrata-nurtasa-i-ego-detmi-otpravilas-v-turkestan-video/