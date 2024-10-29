Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гульзира Айдарбекова с женой Кайрата Нуртаса и его детьми отправилась в Туркестан (видео)

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Мама певца Кайрата Нуртаса показала, как вместе с мужем, старшей келин и внуками посетила родные места. Семья артиста отправилась в Туркестан почтить память предков, передает NUR.KZ.

В сторис продюсер Гульзира Айдарбекова показала, как вместе с женой Кайрата и его четырьмя детьми приехала в родные края - в Туркестан. Сначала семья побывала на кладбище и почтила память предков, прочитав молитву.

А после мама Кайрата Нуртаса и его супруга Жулдыз приняли участие в подготовке к поминкам в доме своих родственников. Жулдыз как примерная келин наливала чай и ухаживала за гостями. Нарул и Хан сидели вместе с мужчинами за одним столом вместо своего отца.

Сама Жулдыз в своем блоге рассказала, как сильно уважала бабушку мужа - ее мудрость и доброту она будет помнить всегда.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180237-gulzira-aydarbekova-s-zhenoy-kayrata-nurtasa-i-ego-detmi-otpravilas-v-turkestan-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie