"Какие милые и веселые": Алия Ануарбек показала подросших дочерей

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), сыгравшая в фильме "Жаужүрек мың бала", показала подросших дочерей в соцсети. Семья вышла на прогулку по городу, передает NUR.KZ.

"Любимая осень и любимые мои дочки", - написала Алия.

Мама и дочки прогулялись по осеннему парку и сделали ряд теплых и забавных фото. Подписчики тут же отреагировали на них, пожелав девочкам Алии долгих лет жизни.

"Какие они у вас милые и веселые", "Младшая прямо везде подыграла", "Родные мои, какие вы красивые, будьте счастливы", "Я люблю вас", "Как мило", - отреагировали они, оставив свои "лайки" и смайлики в виде сердечек.

Этим летом Алия Ануарбек впечатлила Сеть завораживающими кадрами из Швейцарии - звезда фильма "Жаужүрек мың бала" побывала в деревне Лаутербруннен.