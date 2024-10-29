Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Какие милые и веселые": Алия Ануарбек показала подросших дочерей

Опубликовано:

Алия Ануарбек
Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), сыгравшая в фильме "Жаужүрек мың бала", показала подросших дочерей в соцсети. Семья вышла на прогулку по городу, передает NUR.KZ.

"Любимая осень и любимые мои дочки", - написала Алия.

Мама и дочки прогулялись по осеннему парку и сделали ряд теплых и забавных фото. Подписчики тут же отреагировали на них, пожелав девочкам Алии долгих лет жизни.

"Какие они у вас милые и веселые", "Младшая прямо везде подыграла", "Родные мои, какие вы красивые, будьте счастливы", "Я люблю вас", "Как мило", - отреагировали они, оставив свои "лайки" и смайлики в виде сердечек.

Этим летом Алия Ануарбек впечатлила Сеть завораживающими кадрами из Швейцарии - звезда фильма "Жаужүрек мың бала" побывала в деревне Лаутербруннен.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2180226-kakie-milye-i-veselye-aliya-anuarbek-pokazala-podrosshih-docherey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie