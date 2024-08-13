"Мурашки по коже": Алия Ануарбек впечатлила завораживающими кадрами из Швейцарии

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова) показала фото с отдыха в Швейцарии. Звезда фильма "Жаужүрек мың бала" побывала в живописнейшем месте - деревне Лаутербруннен, передает NUR.KZ.

"Лаутербруннен. Долина эльфов и 72 водопадов. Находится недалеко от Интерлакена и Гриндевальда, но обязателен к посещению особенно водопад Трюммельбах.

Представьте, быть внутри скалы, где рычит и бурлит самый большой подземный водопад в Европе. Это место было в моем wish-list. Была здесь. Увидела", - написала Алия, разместив ряд фото в карусели.

Подписчики были впечатлены, увидев такую красоту. Они также были щедры на похвалу в адрес Алии, заявив, что она украсила фото.

"Мурашки по коже даже от фото и видео, нежнейшая красота на фоне невероятных пейзажей", "Абсолютно все гармонично", "Бесподобное путешествие", "Выглядит как мечта", "Какая вы красивая, желаю вам отличного отдыха", - отметили фолловеры.