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"Мурашки по коже": Алия Ануарбек впечатлила завораживающими кадрами из Швейцарии

Опубликовано:

Алия Ануарбек
Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова) показала фото с отдыха в Швейцарии. Звезда фильма "Жаужүрек мың бала" побывала в живописнейшем месте - деревне Лаутербруннен, передает NUR.KZ.

"Лаутербруннен. Долина эльфов и 72 водопадов. Находится недалеко от Интерлакена и Гриндевальда, но обязателен к посещению особенно водопад Трюммельбах.

Представьте, быть внутри скалы, где рычит и бурлит самый большой подземный водопад в Европе. Это место было в моем wish-list. Была здесь. Увидела", - написала Алия, разместив ряд фото в карусели.

Подписчики были впечатлены, увидев такую красоту. Они также были щедры на похвалу в адрес Алии, заявив, что она украсила фото.

"Мурашки по коже даже от фото и видео, нежнейшая красота на фоне невероятных пейзажей", "Абсолютно все гармонично", "Бесподобное путешествие", "Выглядит как мечта", "Какая вы красивая, желаю вам отличного отдыха", - отметили фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148150-murashki-po-kozhe-aliya-anuarbek-vpechatlila-zavorazhivayushchimi-kadrami-iz-shveycarii/

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