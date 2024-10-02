"Легкость и невидимая сила": Анара Батырхан примерила образ в офисном стиле

Казахстанская актриса и певица, а также телеведущая Анара Батырхан выложила фото в офисном стиле. Фанаты тут же отреагировали на него в комментариях, заявив, что она очень красива, передает NUR.KZ.

"Мечты не работают, пока не работаешь ты", - написала Анара.

Черные брюки и черная блузка с воланами, аккуратно зачесанные назад волосы и макияж в нюдовых тонах - офисный стиль Батырхан оценили ее подписчики. Их, к слову, у девушки почти 3 млн в Instagram.

"Такая ты красоточка, Анара", "Люблю ее", "Ты Венера", "Прелестно", "Чувствуется легкость и невидимая сила", "Анара, оказывается, у вас очень много поклонников из моего города", "Привет из Турции, я очень люблю ваши песни", "Похудела", "Анара, когда ты выйдешь замуж? А может, снимешься в индийском кино?", "Эй, парни, куда вы смотрите?" - написали комментаторы в Сети.