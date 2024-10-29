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Фариза Ескермес рассказала, на каком языке будет говорить с детьми

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Фариза Ескермес с супругом
Фариза Ескермес с супругом. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, которая недавно вышла замуж, ответила на вопросы поклонников и рассказала, какой язык выберет для воспитания будущих детей, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Фариза Ескермес рассказала секреты фигуры и призналась, что сейчас ее рацион не является образцовым.

"Я сейчас на съемках, поэтому ем, что дают - часто грешу шоколадом. Но я не поправляюсь, от нехватки сна часто отекаю. В общем, пример с меня не берите", - обратилась Фариза к задавшей вопрос поклоннице.

Еще один вопрос касался будущих детей Фаризы. У актрисы, которая недавно связала себя узами брака, спросили, какой язык она планирует использовать в воспитании.

"Пусть сначала ребенок появится. А так думаем, что отец будет говорить на русском, а я - на казахском", - призналась Ескермес.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Недавно Фариза Ескермес рассказала о жизни после свадьбы - звезда призналась, что практически не видит мужа из-за работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179952-fariza-eskermes-rasskazala-na-kakom-yazyke-budet-govorit-s-detmi/

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