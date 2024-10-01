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"Мужа почти не видела": Фариза Ескермес рассказала о жизни после свадьбы

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте и коротко рассказала о жизни в новом статусе жены, передает NUR.KZ.

Одного из поклонников творчества Фаризы интересовала ее жизнь после свадьбы – напомним, она вышла замуж месяц назад. Кинозвезда призналась, что времени на домашний быт с супругом у нее практически не было.

"После свадьбы я каждый день работала, мужа почти не видела, родных и близких тоже, вот только 4 дня как дома, и то прилетела заболевшей от астанинского холодного ветра.

В общем, изменения у меня такие – у меня работа пошла в гору после того, как я стала женой. Готовлюсь к новым проектам", – заключила Ескермес.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2168233-muzha-pochti-ne-videla-fariza-eskermes-rasskazala-o-zhizni-posle-svadby/

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