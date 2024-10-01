"Мужа почти не видела": Фариза Ескермес рассказала о жизни после свадьбы

Казахстанская актриса Фариза Ескермес провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте и коротко рассказала о жизни в новом статусе жены, передает NUR.KZ.

Одного из поклонников творчества Фаризы интересовала ее жизнь после свадьбы – напомним, она вышла замуж месяц назад. Кинозвезда призналась, что времени на домашний быт с супругом у нее практически не было.

"После свадьбы я каждый день работала, мужа почти не видела, родных и близких тоже, вот только 4 дня как дома, и то прилетела заболевшей от астанинского холодного ветра.

В общем, изменения у меня такие – у меня работа пошла в гору после того, как я стала женой. Готовлюсь к новым проектам", – заключила Ескермес.

Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes