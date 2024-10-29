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Айжулдыз Адайбекова и ее жених улетели в Лондон (фото)

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Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров
Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Айдайбекова и ее возлюбленный Сакен Кагаров улетели в Англию. Молодые люди поделились фотографиями и впечатлениями в соцсети, передает NUR.KZ.

Айжулдыз показала яркие фото, снятые во время их прогулки по Лондону. По счастливым лицам влюбленных можно заметить, что они довольны поездкой.

"Какая красивая и ты, и Лондон", "Детка, Гарри Поттеру привет от меня передай", "Какая красота", "Тоже поеду, если посчастливится", "Какая хорошенькая. Как ребенок радуется", "Такая милая пара", - отреагировали подписчики в соцсети.

Немногим ранее Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров рассказали, что готовятся к свадьбе. Молодые люди планируют пригласить много гостей. А на ұзату той дочь Жанар Айжановой решила пригласить только самых близких.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179904-ayzhuldyz-adaybekova-i-ee-zhenih-uleteli-v-london-foto/

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