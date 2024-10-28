"Я буду всегда с тобой": ожидающие третьего сына Тауекел Мусилим и его жена растрогали Сеть

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат показала романтическое видео с мужем, которое было снято в Лос-Анджелесе, и вызвала восторженные отзывы в Сети, передает NUR.KZ.

"Целый клип под песню Агутина получился. Моя любовь Тауекел", - написала Махаббат.

Для романтических кадров с супругом, снятых в США, она выбрала песню Леонида Агутина "Я буду всегда с тобой".

"Самый лучший клип Агутина, любовь моя, моя Махаббат", - прокомментировал публикацию жены Тауекел.

"Красивая парочка, Дай Аллах вам счастья", "Так подходите друг другу", "Красиво", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Как бы не сглазить", - написали в Сети.

Недавно Тауекел Мусилим с женой провели гендер-пати в Лос-Анджелесе - у пары родится третий сын.