"Я буду всегда с тобой": ожидающие третьего сына Тауекел Мусилим и его жена растрогали Сеть
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Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат показала романтическое видео с мужем, которое было снято в Лос-Анджелесе, и вызвала восторженные отзывы в Сети, передает NUR.KZ.
"Целый клип под песню Агутина получился. Моя любовь Тауекел", - написала Махаббат.
Для романтических кадров с супругом, снятых в США, она выбрала песню Леонида Агутина "Я буду всегда с тобой".
"Самый лучший клип Агутина, любовь моя, моя Махаббат", - прокомментировал публикацию жены Тауекел.
"Красивая парочка, Дай Аллах вам счастья", "Так подходите друг другу", "Красиво", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Как бы не сглазить", - написали в Сети.
Недавно Тауекел Мусилим с женой провели гендер-пати в Лос-Анджелесе - у пары родится третий сын.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179596-ya-budu-vsegda-s-toboy-ozhidayushchie-tretego-syna-tauekel-musilim-i-ego-zhena-rastrogali-set/