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Али Окапов очаровал архивным фото с Розой Рымбаевой в день ее рождения

Опубликовано:

Али Окапов и Роза Рымбаева
Али Окапов и Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов тепло поздравил с днем рождения свою мать - легендарную певицу Розу Рымбаеву. Он выложил фото из детства в Instagram, передает NUR.KZ.

Розе Рымбаевой исполнилось 66 - певица принимает поздравления с днем рождения.

На редком семейном снимке поклонники увидели Рымбаеву в стильном аутфите из 90-х - она была в рубашке с закатанными рукавами, которую заправила в джинсы. На коленках у нее лежал маленький Али.

"Мама, с днем рождения тебя", - подписал публикацию Окапов.

К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники и коллеги Рымбаевой и Окапова по цеху. Так, певец Диас Аблаев назвал Розу Куанышевну "единственной и неповторимой".

"С днем рождения легенду", "Какое красивое фото! Долгих лет жизни!", "Ваша мама - легенда. С днем рождения! Пусть живет до ста лет", - написали фанаты в комментариях.

Не так давно Али Окапов публиковал архивное видео со своего концерта с участием матери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179322-ali-okapov-ocharoval-arhivnym-foto-s-rozoy-rymbaevoy-v-den-ee-rozhdeniya/

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