Али Окапов очаровал архивным фото с Розой Рымбаевой в день ее рождения

Казахстанский исполнитель Али Окапов тепло поздравил с днем рождения свою мать - легендарную певицу Розу Рымбаеву. Он выложил фото из детства в Instagram, передает NUR.KZ.

Розе Рымбаевой исполнилось 66 - певица принимает поздравления с днем рождения.

На редком семейном снимке поклонники увидели Рымбаеву в стильном аутфите из 90-х - она была в рубашке с закатанными рукавами, которую заправила в джинсы. На коленках у нее лежал маленький Али.

"Мама, с днем рождения тебя", - подписал публикацию Окапов.

К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники и коллеги Рымбаевой и Окапова по цеху. Так, певец Диас Аблаев назвал Розу Куанышевну "единственной и неповторимой".

"С днем рождения легенду", "Какое красивое фото! Долгих лет жизни!", "Ваша мама - легенда. С днем рождения! Пусть живет до ста лет", - написали фанаты в комментариях.

Не так давно Али Окапов публиковал архивное видео со своего концерта с участием матери.