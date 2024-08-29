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Архивное видео Нагимы Ескалиевой с концерта Али Окапова рассмешило Казнет

Опубликовано:

Али Окапов, Нагима Ескалиева, Роза Рымбаева и Диас Аблаев
Али Окапов, Нагима Ескалиева, Роза Рымбаева и Диас Аблаев. Кадр из видео: instagram.com/aliokapov

Али Окапов опубликовал забавный отрывок со своего сольного концерта, прошедшего в 2019 году - на видео Нагима Ескалиева и Роза Рымбаева изрядно рассмешили публику, передает NUR.KZ.

Разговор, сопровождавшийся большим количеством смеха и улыбок, состоялся между мамами и их сыновьями сразу после совместного исполнения песни на сольном концерте Али Окапова в 2019 году.

После песни Роза Рымбаева обратилась к Нагиме Ескалиевой в защиту своего тогда еще неженатого сына:

- Нагима, вот все спрашивают, мол, почему Али не женится, а когда Диас женится? У него и рост повыше, да и постарше он, - сказала Рымбаева.

- Вот когда концерт сделает, тогда и женится. Роза, скорее мы с тобой замуж выйдем, понимаешь? Вот Пугачева замуж вышла, а теперь мы с тобой, - парировала Ескалиева.

После этого Роза Рымбаева увела под руку Диаса Аблаева, оставив Окапова на сцене с Нагимой Ескалиевой.

"Только когда мы поем, посматривай на меня периодически. Я же сегодня пластику сделала", - сказала народная артистка Казахстана, вызвав всеобщий смех в зрительном зале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2155111-arhivnoe-video-nagimy-eskalievoy-s-koncerta-ali-okapova-rassmeshilo-kaznet/

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